В ОАЭ разбился военный вертолет

Двое военнослужащих Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов погибли в результате крушения вертолета. Об этом сообщило Министерство обороны страны.





«Министерство обороны сообщает о гибели двух военнослужащих вооруженных сил в результате падения вертолета», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.





Крушение, по предварительной версии, произошло из-за технической неисправности во время «выполнения военными национального долга на территории государства».





Дополнительные подробности не приводятся.





Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна находится «в состоянии войны» на фоне ударов Ирана и эскалации в регионе.