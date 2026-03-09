Новости
В России отреагировали на удар Израиля по Русскому дому в Ливане
В Россотрудничестве заявили, что объект не был связан с военными

Дом русской культуры в ливанском городе Набатия, подвергшийся удару израильских вооруженных сил, не был задействован в военных действиях. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.


«Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован», — говорится в сообщении. 


Официальное представительство Россотрудничества находится на связи с коллегами.


Накануне директор учреждения Асаад Дия сообщил ТАСС, что здание, на первом этаже которого располагался Дом русской культуры, полностью разрушено. Удар был нанесен 9 марта, когда ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия заявила, что атаки пришлись по «террористическим целям».

