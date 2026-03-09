Путин собрал совещание в Кремле после взлета мировых цен на нефть

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа, обострившейся из-за боевых действий на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану.





Открывая встречу, Путин констатировал, что Ормузский пролив, через который в 2025 году шло около трети мирового морского экспорта нефти (14 миллионов баррелей в сутки), фактически закрыт. Полное переключение поставок без его использования сейчас нереально, а изменение логистики потребует времени и огромных расходов. При этом потребителям нефть нужна уже сегодня.





Глава государства напомнил, что Россия ранее предупреждала: дестабилизация региона неизбежно поднимет цены. За неделю они прибавили 30%. Срывы поставок бьют по всей системе международных отношений, провоцируют инфляцию и проблемы в промышленности, сказал глава государства. Поставки СПГ с Ближнего Востока резко сократились, их восстановление займет недели и месяцы.





Путин подчеркнул, что нынешние высокие цены носят временный характер, и это нужно учитывать. Он призвал российские энергокомпании использовать текущую конъюнктуру для погашения задолженностей перед банками. Изменение баланса спроса и предложения, по его словам, неизбежно приведет к новой устойчивой ценовой реальности.





Путин добавил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным покупателям, включая Словакию и Венгрию. Работа с европейцами возможна, но от них нужен сигнал.





По словам президента, ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь», не следует — объемы нужно переводить на другие рынки. Участникам совещания он предложил «сверить часы» и скоординировать действия государства и частных компаний.





Ранее сообщалось, что цены на нефть резко выросли более чем на 26% в понедельник, обновив максимум с середины 2022 года. Причиной стали боевые действия на Ближнем Востоке, которые привели к остановке судоходства через Ормузский пролив.