Цены на нефть взлетели до максимума с середины 2022 года из-за войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть резко выросли более чем на 26% в понедельник, обновив максимум с середины 2022 года. Причиной стали боевые действия на Ближнем Востоке, которые привели к остановке судоходства через Ормузский пролив.





Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 26%, достигнув 116,83 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 27,4% и стоят теперь 115,81 доллара. В ходе торгов Brent поднималась до 119,5 доллара, а WTI — до 119,48 доллара. За неделю Brent выросла на 27%, а WTI — почти на 36%. Это самый значительный рост с весны 2020 года.





Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, фактически заблокирован. Крупные производители сокращают добычу, так как хранилища заполняются. Так, государственные компании Кувейта (Kuwait Petroleum) и Катара (QatarEnergy) объявили форс-мажор. Saudi Aramco приостановила работу НПЗ Ras Tanura после атаки дронов. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) регулирует добычу на морских месторождениях.





Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Под удар попали не менее 30 резервуаров с нефтью в Тегеране.