В Иране прошли кислотные дожди после ударов Израиля по нефтехранилищам

Израиль нанес удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, впервые с начала военной операции атаковав объекты в Тегеране. Под удар попали не менее 30 резервуаров с нефтью. В результате взрывов в атмосферу произошел выброс большого количества токсичных веществ, что привело к выпадению кислотных дождей.





Иранское общество Красного Полумесяца предупредило население об опасности: кислотные дожди могут вызывать химические ожоги кожи, а их пары наносят серьезный вред легким. Власти рекомендовали жителям Тегерана не выходить на улицу во время осадков и избегать контакта с дождевой водой даже после их окончания.





В Сети появились кадры, на которых видно, что дождевая вода окрашена в черный цвет из-за примесей нефтепродуктов.





Тем временем Совет экспертов Ирана, ответственный за выбор нового верховного лидера, завершил работу. Член совета Ахмад Аламольхода заявил, что новый глава государства определен. По данным агентства Mehr, решение принято единогласно, имя преемника погибшего Али Хаменеи будет объявлено в ближайшее время.