В Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль с семьей: погибли родители, ранен шестилетний ребенок

В городе Пологи Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека. Жертвами удара стала муж и жена, находившиеся в машине в момент взрыва.





По заявлению губернатора региона Евгения Балицкого, в автомобиле также ехали двое маленьких детей. Один из них, шестилетний мальчик, получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.





Ранее в Запорожской области были зафиксированы и другие случаи ударов БПЛА по жилым домам и гражданскому транспорту.