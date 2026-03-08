Новости
Новости 18+
St
В Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль с семьей: погибли родители, ранен шестилетний ребенок
18+
Двухлетний малыш чудом не пострадал undefined
Новости

В Запорожской области украинский дрон атаковал автомобиль с семьей: погибли родители, ранен шестилетний ребенок

Двухлетний малыш чудом не пострадал

В городе Пологи Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека. Жертвами удара стала муж и жена, находившиеся в машине в момент взрыва. 


По заявлению губернатора региона Евгения Балицкого, в автомобиле также ехали двое маленьких детей. Один из них, шестилетний мальчик, получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.


Ранее в Запорожской области были зафиксированы и другие случаи ударов БПЛА по жилым домам и гражданскому транспорту. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#всу #запорожская область #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...