У блогера Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких
Также после родов ей сделали операцию на позвоночник undefined
У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обнаружено онкологическое заболевание. О диагнозе сообщил ее партнер Луис Сквиччиарини, уточнив, что у Валерии выявлены злокачественные метастазы в легких. 


24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию. 


Помимо основного заболевания, врачам пришлось оперировать позвоночник — из-за болезни началось разрушение нескольких позвонков. Близкие блогера утверждают, что болезнь запустили из-за ограничений, связанных с домашним арестом. 


По словам Сквиччиарини, Валерия целый год жаловалась на сильные боли, но следствие и суд якобы запрещали ей посещать врачей для полноценного обследования.


Сейчас новорожденный сын находится дома с отцом, пока Валерия остается под наблюдением медиков.


Блогер и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей за границу. Они находятся под домашним арестом. Адвокат Олег Бадма-Халгаев сообщил, что участие Чекалиной в предстоящих судебных заседаниях остается под вопросом. 

