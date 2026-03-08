У блогера Лерчек диагностировали рак с метастазами в легких

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обнаружено онкологическое заболевание. О диагнозе сообщил ее партнер Луис Сквиччиарини, уточнив, что у Валерии выявлены злокачественные метастазы в легких.





24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию.





Помимо основного заболевания, врачам пришлось оперировать позвоночник — из-за болезни началось разрушение нескольких позвонков. Близкие блогера утверждают, что болезнь запустили из-за ограничений, связанных с домашним арестом.





По словам Сквиччиарини, Валерия целый год жаловалась на сильные боли, но следствие и суд якобы запрещали ей посещать врачей для полноценного обследования.





Сейчас новорожденный сын находится дома с отцом, пока Валерия остается под наблюдением медиков.





Блогер и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей за границу. Они находятся под домашним арестом. Адвокат Олег Бадма-Халгаев сообщил, что участие Чекалиной в предстоящих судебных заседаниях остается под вопросом.