Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана
В Тель-Авиве расценили это как предупреждение Тегерану undefined
Израильские СМИ сообщили о том, что Объединенные Арабские Эмираты впервые с начала военной операции нанесли удар по территории Ирана. Об этом написали издание Ynet и военный корреспондент телеканала «Kan 11» Итай Блюменталь.


По их информации, целью атаки стала опреснительная установка в Иране. Блюменталь в своем аккаунте в X сослался на источник, подтверждающий эти данные.


В израильских СМИ этот инцидент связывают с возможным изменением формата участия Абу-Даби в конфликте. Как отмечает Ynet, данные действия рассматриваются как предупредительный сигнал Ирану о готовности Эмиратов перейти к активным военным действиям «в ограниченном формате» в случае продолжения обстрелов территории.


Официального подтверждения удара со стороны Министерства обороны ОАЭ не было. 


При этом в ведомстве ОАЭ ранее отчитались об отражении массированной атаки. По официальным данным, системами ПВО было перехвачено 16 баллистических ракет и 113 беспилотников. Еще несколько снарядов и дронов упали в море. 

