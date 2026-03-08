Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о попытке атаки беспилотника на Москву. Он сообщил об этом в своем канале в мессенджере MAX.





Спустя несколько минут он уточнил, что силы ПВО сбили еще один дрон. В обоих случаях специалисты экстренных служб приступили к работе на месте падения обломков.





В Минобороны ранее уточнили, что сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 224 украинских беспилотника. Из них 72 дрона сбиты в ночное время, еще 152 — в дневное.





Большая часть целей поражена над Брянской, Тульской и Калужской областями, а также в других приграничных регионах.