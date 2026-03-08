Новости
Новости 18+
St
Украина направит на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами
18+
Зеленский заявил, что эксперты помогут отражать атаки иранских беспилотников undefined
Новости

Украина направит на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами

Зеленский заявил, что эксперты помогут отражать атаки иранских беспилотников

Украина отправит на Ближний Восток несколько групп специалистов по противодействию беспилотникам. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. 


По его словам, эксперты прибудут в регион уже на следующей неделе и сразу приступят к работе, имея при себе необходимые средства для помощи.


По данным The Wall Street Journal, США планируют использовать для борьбы с иранскими дронами систему Merops, которая прошла боевые испытания на Украине. Комплекс представляет собой дрон-перехватчик, способный автономно поражать цели с помощью искусственного интеллекта даже в условиях подавления спутниковой и электронной связи.


Как сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников, Украина предоставит своих инструкторов для обучения работе с Merops. Кроме того, по информации источников, Вашингтон и страны Персидского залива ведут переговоры с Киевом о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #ближний восток #беспилотник
Загрузка...
Загрузка...