Украина направит на Ближний Восток специалистов по борьбе с дронами

Украина отправит на Ближний Восток несколько групп специалистов по противодействию беспилотникам. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.





По его словам, эксперты прибудут в регион уже на следующей неделе и сразу приступят к работе, имея при себе необходимые средства для помощи.





По данным The Wall Street Journal, США планируют использовать для борьбы с иранскими дронами систему Merops, которая прошла боевые испытания на Украине. Комплекс представляет собой дрон-перехватчик, способный автономно поражать цели с помощью искусственного интеллекта даже в условиях подавления спутниковой и электронной связи.





Как сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников, Украина предоставит своих инструкторов для обучения работе с Merops. Кроме того, по информации источников, Вашингтон и страны Персидского залива ведут переговоры с Киевом о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость».