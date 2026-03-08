Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что просил Россию не передавать разведданные Ирану

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что американская сторона обратилась к России с просьбой не предоставлять Ирану разведывательную информацию, которая может быть использована для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом он заявил журналистам на борту самолета.





Отвечая на вопрос, есть ли у него основания полагать, что такая помощь оказывается, Уиткофф ответил уклончиво, выразив надежду, что «этого нет».





Президент США Дональд Трамп также ранее заявлял, что у Вашингтона нет точных данных о том, передает ли Россия разведданные Тегерану. При этом он добавил, что даже если такая информация и поступает, она «почти не помогает» иранской стороне, поскольку военные возможности Ирана существенно ослаблены.





Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Россия якобы предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, включая данные о расположении кораблей и авиации. В Кремле эти сообщения не комментировали.