Трое детей пропали в Звенигороде во время прогулки у реки

В Звенигороде Московской области продолжаются поиски троих детей, пропавших 7 марта. Алина Арсланова (13 лет), Богдан Савельев и Иван Поздняков (обоим по 12 лет) ушли на прогулку и не вернулись. В последний раз их видели днем неподалеку от реки, где они часто гуляли.





По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», заявка на поиск поступила на горячую линию вечером 7 марта.





В операции задействованы почти 300 человек — волонтеры, местные жители и сотрудники экстренных служб. Добровольцы обследуют береговую линию Москвы-реки, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.





В ходе поисков на берегу был найден шарф, принадлежащий одному из пропавших мальчиков — родители опознали вещь, пишет РЕН ТВ.