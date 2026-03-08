Новости
Трое детей пропали в Звенигороде во время прогулки у реки
На их поиски вышли почти 300 человек, в том числе добровольцы отряда «ЛизаАлерт»
В Звенигороде Московской области продолжаются поиски троих детей, пропавших 7 марта. Алина Арсланова (13 лет), Богдан Савельев и Иван Поздняков (обоим по 12 лет) ушли на прогулку и не вернулись. В последний раз их видели днем неподалеку от реки, где они часто гуляли. 


По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», заявка на поиск поступила на горячую линию вечером 7 марта. 


В операции задействованы почти 300 человек — волонтеры, местные жители и сотрудники экстренных служб. Добровольцы обследуют береговую линию Москвы-реки, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. 


В ходе поисков на берегу был найден шарф, принадлежащий одному из пропавших мальчиков — родители опознали вещь, пишет РЕН ТВ. 

#дети #подмосковье #пропавшие дети #несовершеннолетние #звенигород
