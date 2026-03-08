Глава МИД КНР заявил, что отношения Китая с Россией «крепки, как скала»

Новости
Министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции 8 марта обозначил позицию Пекина по ключевым международным вопросам. Российско-китайские отношения он охарактеризовал как «крепкие и непоколебимые, как скала», напомнив о 30-летии стратегического партнерства и 25-летии договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.


Говоря о глобальном устройстве, Ван И выступил против концепции «совместного управления миром» крупными державами. 


Пекин делает ставку на «равноправный многополярный мир», где у каждой страны есть свое место, и не намерен следовать логике, по которой «сильная нация неизбежно стремится к гегемонии».


Тайваньский вопрос глава МИД КНР назвал «внутренним делом» Китая и «основой важнейших интересов», обозначив его как «красную линию», которую нельзя переступать.

