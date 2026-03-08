Новости
В Нигерии боевики напали на христианское селение, среди погибших — прихожане РПЦ
По данным патриаршего экзархата Африки, погибли десять человек
В Нигерии боевики совершили нападение на христианское селение Туран в штате Бенуэ. Об этом сообщает патриарший экзархат Африки.


По информации экзархата, среди погибших — двое прихожан Русской православной церкви Иоанн Акуле и Даниил Ахемба. В сообщении уточняется, что они стали «первыми африканскими прихожанами РПЦ, убитыми за веру».


Всего на данный момент известно о десяти погибших. В селении проживало около 50 православных христиан, из которых 20 — дети.


Христиане составляют около 45% населения Нигерии (53% — мусульмане). Президент США Дональд Трамп заявлял, что в африканской республике происходит «геноцид» христиан. 


Власти Нигерии отвергали обвинения в религиозных преследованиях, отмечая, что террористы нацелены как на христиан, так и на мусульман. США наносили удары по боевикам

