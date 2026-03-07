Трамп пообещал Кубе «прекрасную новую жизнь» после завершения операции в Иране

Кубу ожидают масштабные перемены после завершения военной операции США против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на саммите «Щит Америки» во Флориде.





«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет прекрасная новая жизнь. <...> Пока что Иран в центре нашего внимания, но мы закончим там», — сказал Трамп. По мнению американского лидера, нынешнее положение дел на Острове Свободы является «катастрофой», и в таком виде страна «переживает последние моменты своего существования».





В ходе выступления Трамп обратился к госсекретарю США Марко Рубио, имеющему кубинские корни, с вопросом, чем тот займется после решения вопроса с Ираном.





«Может быть, он возьмет всего один час на отдых, а потом заключит сделку по Кубе, это будет просто», — добавил президент.





Американский лидер также выразил уверенность, что сделка с Кубой может быть заключена легко, поскольку кубинские власти заинтересованы в переговорах.





Ранее Трамп уже заявлял, что после Ирана Куба для США — «вопрос времени», а кубинское правительство «скоро падет». Он отмечал, что Гавана «так сильно хочет заключить сделку, что вы даже не представляете».





Заявления Трампа прозвучали на фоне экономического давления на Кубу. В январе 2026 года США ввели режим чрезвычайного положения, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы, и пригрозили пошлинами странам, поставляющим ей нефть. После захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января и введения санкций Куба лишилась поставок венесуэльской и мексиканской нефти, что привело к острому энергетическому кризису на острове.