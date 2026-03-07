«Мосбилет» показал легендарную гримерку Андрея Миронова в Театре сатиры

В день 85-летия со дня рождения Андрея Миронова сервис «Мосбилет» побывал в Московском академическом театре сатиры, где актер прослужил четверть века. Народный артист России Юрий Васильев провел корреспондента в гримерку, в которой Миронов готовился к спектаклям на протяжении многих лет.





В комнате бережно хранятся личные вещи и памятные предметы: портреты актера, всегда живые цветы, шандал и столик из спектакля «Женитьба Фигаро» в постановке Валентина Плучека — именно во время этого спектакля Миронов ушел из жизни.





Особое место занимает бюст Александра Пушкина, который принесла одна из юных поклонниц.





«Это очень трогательно, что его помнят все поколения. И совсем маленькие дети приходят, они уже знают Андрея Миронова», — отметил Васильев.





Васильев рассказал о знакомстве с будущим коллегой: он попал в театр студентом 4-го курса Щукинского училища. Миронов лично поздравил его с зачислением в труппу, а позже оценил работу молодого актера в массовке спектакля «У времени в плену».





«Андрей Александрович подошел ко мне в паузе и сказал: «Ну вы молодец, вы работаете даже в массовке», — поделился воспоминаниями артист.





Особенно теплые воспоминания связаны с работой над спектаклем «Бремя решений» про Карибский кризис, где Миронов играл Джона Кеннеди, а Васильев — его брата Роберта. Актеры настолько сдружились, что Миронов в шутку называл коллегу «братом». Васильев вспомнил забавный случай: Миронов прокатил его на новой BMW мимо американского посольства, поинтересовавшись, почувствовал ли тот себя братом президента США.





По словам Васильева, Миронов обладал феноменальной работоспособностью и требовательностью к себе. Перед каждым спектаклем он за полчаса лично проверял реквизит и свет. Став режиссером, он досконально изучал материал — для постановки «Тени» прочитал всего Салтыкова-Щедрина и сам подбирал музыку.





«Это был настоящий суперпрофессионал», — подчеркнул Васильев.





Говоря о наследии Миронова, артист отметил, что подражать ему бессмысленно — второго такого не будет. По его словам, дух Миронова по-прежнему живет в театре, а его работоспособность и уважение к зрителям остаются примером для новых поколений.