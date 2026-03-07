Байден заявил, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают

Бывший президент США Джо Байден заявил, что забыл о президенте России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине больше информации, чем большинство людей знает. Об этом он сообщил, выступая на похоронах борца за гражданские права Джесси Джексона в Чикаго, передает CBS.





«Я, кстати, забыл о том, что делает Путин, эти ребята и Си Цзиньпин, больше, чем знает большинство людей. Я встречался с Путиным, кстати», — сказал он.





В мае 2025 года офис Байдена объявил, что у него диагностирован рак предстательной железы 4-й стадии с метастазами в кости. Заболевание имеет оценку по шкале Глисона 9 баллов из 10, что указывает на одну из наиболее агрессивных форм рака. Медицинские эксперты характеризуют эту стадию как неизлечимую.





В октябре 2025 года Байден завершил курс лучевой терапии в клинике радиационной онкологии Penn Medicine в Филадельфии, продолжая при этом гормональную терапию. В сентябре того же года ему также провели операцию по удалению злокачественных новообразований на коже головы.





По данным The Washington Post, в последние недели близкие друзья и соратники бывшего президента выражают обеспокоенность тем, что он стал заметно более утомленным в личном общении, связывая это с борьбой против онкологического заболевания и его лечением.





При этом помощники Байдена утверждают, что он продолжает работать над мемуарами, создает свой фонд и президентскую библиотеку, а также сохраняет позитивный настрой относительно своего прогноза благодаря положительной реакции организма на лечение.