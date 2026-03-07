16-летний подросток устроил взрыв в отделении банка в Подмосковье

В поселке Путилково городского округа Красногорск 16-летний подросток устроил взрыв в отделении банка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.





По данным ведомства, юноша действовал по указанию телефонных мошенников. Он пронес в помещение канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал.





Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных расчетов, уточнили в администрации городского округа Красногорск.





По информации Telegram-канала «112» и РЕН ТВ, подростка задержали местные жители до приезда правоохранителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.