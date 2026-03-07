Трамп пригрозил Ирану «серьезным ударом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы нанесут в субботу, 7 марта, серьезный удар по Ирану. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского лидера.





По словам Трампа, в качестве объектов атаки рассматриваются районы страны и группы людей, которые ранее не считались целями США. При этом конкретные детали готовящейся операции не раскрываются.





Заявление прозвучало на фоне продолжающейся уже восьмой день военной операции, которую США и Израиль проводят против Ирана. Ранее на неделе Трамп анонсировал, что бомбардировки будут продолжаться «столько, сколько потребуется».





6 марта американский лидер также потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и заявил о праве США участвовать в выборе нового верховного лидера страны. В Тегеране эти требования отвергли, назвав их вмешательством во внутренние дела.