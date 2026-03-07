Метеорологическая весна придет в центральную Россию 10 марта

Метеорологическая весна ожидается в центральной части России с 10 марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.





По словам синоптика, в первые рабочие дни недели в регионе распогодится, воздух прогреется до плюс 3 – плюс 6 градусов.





«Таким образом, есть вероятность того, что со вторника, то есть с 10 марта ожидается первая проба так называемой метеорологической весны», — написал Тишковец.





Потепление ускорит процесс таяния снега. Синоптик прогнозирует, что к следующим выходным снежный покров может уменьшиться на 15 см. Тишковец отметил, что на метеостанции ВДНХ высота сугробов в настоящее время составляет 47 см.





Метеорологической весной считается период, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку 0 градусов в сторону положительных значений.