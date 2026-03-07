Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске. Спортсменка показала результат 1 минута 24,47 секунды, завоевав первую медаль для сборной России на Играх 2026 года.





Соревнования проходили в классе LW 6/8-2, предназначенном для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата. Победу одержала шведка Эбба Орсйо с результатом 1 минута 22,00 секунды, став трехкратной паралимпийской чемпионкой. Второе место заняла француженка Орели Ришар, отставшая от победительницы на 1,71 секунды.





Для 23-летней Ворончихиной, являющейся двукратной чемпионкой мира, эта медаль стала первой на Паралимпийских играх.





Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартовали 6 марта и продлятся до 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов. Впервые с 2014 года сборная выступает под национальным флагом и гимном.