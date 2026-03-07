CNN: Китай рассматривает возможность предоставить Ирану запчасти для ракет и финансовую помощь

Китай, возможно, готовится оказать Ирану существенную поддержку, включая поставки запчастей для ракетного вооружения и финансовую помощь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведывательных службах США.





По информации телеканала, Пекин рассматривает возможность таких шагов на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана. До настоящего момента Китай занимал сдержанную позицию, ограничиваясь политическими заявлениями.





Один из источников CNN пояснил, что Китай проявляет большую осторожность в своей поддержке и заинтересован в скорейшем завершении войны, поскольку конфликт создает угрозу для его энергоснабжения.





По данным агентства Bloomberg, около 90% добываемой в Иране нефти продается Китаю. При этом примерно половина всей нефти, проходящей через Ормузский пролив, направляется в китайские порты.





Ранее агентство Reuters сообщало, что Пекин ведет переговоры с Тегераном о безопасном проходе нефтяных танкеров и судов с катарским сжиженным природным газом через Ормузский пролив.





Китайское правительство осудило военную операцию США и Израиля, в ходе которой погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, и призвало к прекращению боевых действий.





Боевые действия США и Израиля против Ирана (операции «Эпическая ярость» и «Львиный рев») начались 28 февраля.