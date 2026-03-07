Новости
Иран исключил удары по соседним странам, кроме случаев атаки с их стороны
Такое решение принял Временный руководящий совет страны undefined
Временный руководящий совет Ирана принял решение не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним государствам. Исключение составит лишь ситуация, если атака будет совершена с их стороны, сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление совета.


Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее ряд стран региона выражали обеспокоенность возможным расширением конфликта и его влиянием на безопасность в Персидском заливе.


В заявлении совета подчеркивается, что Иран стремится к поддержанию стабильных отношений с соседями и не заинтересован в эскалации, которая может затронуть их территорию. При этом в Тегеране оставляют за собой право на ответные действия в случае прямой агрессии.


Ситуация в регионе остается напряженной после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате удара 28 февраля. США и Израиль продолжают военную операцию, которую в Вашингтоне называют направленной на уничтожение иранской ракетной программы.

