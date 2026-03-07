Глава Минфина США допустил ослабление санкций против нефти из России

Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении российской нефти. В эфире телеканала Fox Business он пояснил, что такая мера рассматривается для компенсации временного дефицита энергоносителей на мировом рынке, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.





По словам Бессента, ранее Вашингтон уже предоставил Индии временное разрешение на закупку российской нефти. Он уточнил, что эта 30-дневная лицензия распространяется только на партии сырья, которые уже находились в танкерах в море до 5 марта.





Глава Минфина подчеркнул, что данный шаг является краткосрочной мерой и не принесет существенной финансовой выгоды России.





Бессент также сообщил, что США рассматривают возможность снятия санкций с других партий российской нефти. По его оценке, в море находятся «сотни миллионов баррелей» подсанкционной нефти, и вывод их из-под ограничений позволит увеличить предложение на рынке.





Ситуация на Ближнем Востоке привела к существенным сбоям в судоходстве через Ормузский пролив — ключевой коридор для глобальной энергетической торговли. Движение по нему резко замедлилось после ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана, что способствовало росту цен на нефть и усилению опасений относительно перебоев с поставками.