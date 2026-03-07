Российские спортсмены впервые за 12 лет вышли на церемонию открытия Паралимпиады с флагом

Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась 6 марта в Вероне на античной арене «Арена ди Верона». Впервые с 2014 года российская делегация участвовала в параде с национальным флагом.





Флаг России пронесла итальянская волонтерка по имени Анна. Такое организационное решение было принято из‑за того, что не все знаменосцы национальных делегаций смогли присутствовать на церемонии.





В составе российской делегации на открытии присутствовали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, лыжница Анастасия Багиян, спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и пресс‑атташе команды Екатерина Пронина. Знаменосцем сборной также был горнолыжник Алексей Бугаев.





Всего к участию в Играх допустили шестерых российских спортсменов. Россияне впервые с 2014 года выступают под национальным флагом и гимном: после Игр в Сочи сборная дважды не участвовала в турнире — в 2016‑м из‑за допингового скандала, в 2022 году — из‑за ограничений после конфликта на Украине, а в остальных случаях спортсмены выступали в нейтральном статусе.





До начала соревнований ряд стран объявил о бойкоте церемонии открытия в знак протеста против решения Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов под национальными флагами. Украина заявила о бойкоте еще в феврале, к ней присоединились Польша, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Чехия, Нидерланды, Канада, Германия и Хорватия, а также Евросоюз. Флаги стран, участвующих в бойкоте, на церемонии также несли волонтеры. При этом украинские спортсмены участвуют в самих соревнованиях.





Зимние Паралимпийские игры продлятся до 15 марта. В них примут участие 611 спортсменов из 55 стран, которые разыграют 79 комплектов медалей в шести видах спорта.