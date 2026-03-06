Новости
Новости 18+
St
В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении крыши заброшенного здания
18+
СК возбудил дело undefined
Новости

В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении крыши заброшенного здания

СК возбудил дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели подростка в обрушившемся заброшенном здании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.


По версии следствия, днем 6 марта группа подростков находилась в неэксплуатируемом строении на улице Станционной. В какой-то момент произошло обрушение крыши. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Еще двое пострадали, уточнили в МЧС.


«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место выехали следователи и криминалисты, которые продолжают работу», — говорится в сообщении. 


Расследование поставлено на особый контроль. В мэрии пояснили, что здание готовилось к сносу, не эксплуатировалось, а территория вокруг огорожена забором.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#подросток #гибель #несчастный случай
Загрузка...
Загрузка...