В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении крыши заброшенного здания

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели подростка в обрушившемся заброшенном здании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.





По версии следствия, днем 6 марта группа подростков находилась в неэксплуатируемом строении на улице Станционной. В какой-то момент произошло обрушение крыши. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Еще двое пострадали, уточнили в МЧС.





«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место выехали следователи и криминалисты, которые продолжают работу», — говорится в сообщении.





Расследование поставлено на особый контроль. В мэрии пояснили, что здание готовилось к сносу, не эксплуатировалось, а территория вокруг огорожена забором.