Эксперт Солянникова: Москва приняла обоснованное решение о корректировке бюджета

Начало 2026 года ознаменовалось замедлением экономического роста в России. Правительство Москвы, следуя примеру других регионов, обоснованно скорректировало бюджетные планы на текущий год, считают эксперты.





Проректор по научной работе Финансового университета при правительстве России Светлана Солянникова пояснила, что корректировка расходов преследует несколько целей, главная из которых — бесперебойное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами. Свыше 60% программных расходов города по-прежнему направлены на демографию, здравоохранение и поддержку семей.





«Секвестр отдельных видов расходов столичного бюджета проводится исходя из принципа «не навреди»: сокращение коснется в первую очередь инвестиций в объекты, строительство которых еще не начато, и мероприятий культурно-развлекательного характера», — отметила она.





Член-корреспондент РАН Александр Широв подчеркнул, что фактические доходы города за первые два месяца оказались на 6,5% ниже плана, что требует ответственной финансовой политики. Перенос части инвестпроектов на более поздний срок — естественный маневр, который не затронет социальную сферу.





Директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов назвал решение о секвестре инвестиций на 10% и сокращении аппарата на 15% понятной контрциклической мерой.





«Москва традиционно — локомотив инвестиций (доля города превышает 20%). Секвестр окажет умеренно негативное влияние на ВРП, но фокус на завершении начатых проектов минимизирует риски долгостроев. Сохранение темпов строительства метро и реновации гарантирует загрузку строителям», — отметил эксперт.





Главный экономист «Т-инвестиции» Софья Донец добавила, что бюджет Москвы исторически устойчив, у города широкая доходная база.