В Москве выпустили графический роман «Великая Отечественная война: непридуманные истории», в котором проводятся параллели между действиями немецких нацистов в годы ВОВ и украинских националистов в ходе СВО. Комикс планируют включить в школьную программу, сообщил представитель Общественной палаты Москвы Сергей Ладочкин.





«Комикс очень корректно и понятно рассказывает молодому поколению о самой структуре организации украинских националистов в 1930-х, которая включала в себя украинские подразделения. Прописана хронология событий. Написано о фашистах, которые издевались в годы Великой Отечественной над гражданским населением. Есть параллель с современными нацистами киевского режима, которые издеваются над мирным населением, гражданами Украины», — рассказал Ладочкин.





Автором издания стал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. По словам Ладочкина, все материалы основаны на архивных данных, а дочь общественника прочла комикс за 2,5 часа. В будущем могут появиться и другие графические романы — например, об освобождении воссоединенных регионов.