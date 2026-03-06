Путин провел совещание по эффективности военной техники в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Министерства обороны, Генерального штаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий военно-промышленного комплекса.





Другие подробности не приводятся.





Днем ранее президент встретился с женщинами-военнослужащими. Они обсудили обеспечение связи в зоне СВО, в том числе затронули блокировку Telegram.