Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана и смены власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет заключать с Тегераном никаких соглашений, кроме безоговорочной капитуляции. Сообщение опубликовано в его соцсети Truth Social.


«Не будет никакой сделки с Ираном, кроме БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого, и после выбора ВЕЛИКОГО и ПРИЕМЛЕМОГО лидера(ов), мы, и наши союзники, будем неустанно работать, чтобы отвести Иран от края разрушения, сделав его экономически лучше, крупнее и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.


Американский лидер также выразил уверенность, что у Ирана есть потенциал для «великого будущего».

