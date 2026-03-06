Раненые российские военные смогут участвовать в Паралимпиаде

Российским военнослужащим, получившим ранения в ходе военной операции на Украине, будет разрешено участвовать в будущих Паралимпийских играх. Об этом в интервью Би-би-си заявил глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс.





Заявление прозвучало в день открытия зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, куда российские спортсмены впервые с 2014 года допущены под своим флагом.





«Когда Генеральная ассамблея IPC приняла решение снять дисквалификацию с России и Белоруссии, было решено относиться к ним как к любому другому национальному паралимпийскому комитету. Многие страны набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной», — отметил Парсонс.





Глава IPC подчеркнул, что паралимпийское движение зародилось после Второй мировой войны среди раненых военнослужащих.