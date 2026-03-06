Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана после атаки дронов

Азербайджан принял решение о полном выводе своего дипломатического персонала с территории Ирана. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов.





Процесс коснется как посольства в Тегеране, так и генерального консульства в Тебризе. Решение принято на фоне резкого обострения отношений.





В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по аэропорту Нахичеваня были осуществлены атаки дронов, в результате которых пострадали четыре человека. После этого президент Ильхам Алиев привел вооруженные силы, погранслужбу и спецназ в состояние боеготовности номер один.