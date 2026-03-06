Новости
Новости 18+
St
Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана после атаки дронов
18+
Алиев привел армию в полную боеготовность undefined
Новости

Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана после атаки дронов

Алиев привел армию в полную боеготовность

Азербайджан принял решение о полном выводе своего дипломатического персонала с территории Ирана. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов. 


Процесс коснется как посольства в Тегеране, так и генерального консульства в Тебризе. Решение принято на фоне резкого обострения отношений. 


В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по аэропорту Нахичеваня были осуществлены атаки дронов, в результате которых пострадали четыре человека. После этого президент Ильхам Алиев привел вооруженные силы, погранслужбу и спецназ в состояние боеготовности номер один.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#иран #азербайджан #эвакуация
Загрузка...
Загрузка...