Эксперт Косарева высоко оценила превентивные меры Москвы по балансировке бюджета
Город сокращает административные расходы, сохраняя социальные гарантии
Эксперт Косарева высоко оценила превентивные меры Москвы по балансировке бюджета

Город сокращает административные расходы, сохраняя социальные гарантии

Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики города» и глава комиссии по экономике Общественной палаты Москвы, считает, что в нынешних экономических условиях оптимизация расходов бюджета столицы — разумная и обоснованная мера. Об этом она заявила Агентству городских новостей «Москва».


Эксперт указала, что макроэкономическая политика страны, ориентированная на охлаждение экономики и сдерживание инфляции, продолжится и в 2026 году. Это замедляет экономический рост, в том числе в Москве. В этих условиях столичное правительство работает эффективно, отслеживая ситуацию и предпринимая меры для сбалансированного бюджета.


«В январе и феврале 2026 года наблюдался рост доходов бюджета Москвы, но с несколько более низкими темпами, чем это было запланировано, и это потребовало некоторого снижения расходов бюджета в 2026 году», — пояснила Косарева.


Источниками оптимизации стали сокращение на 10% инвестиционной программы (за счет переноса еще не начатых мероприятий) и сокращение на 15% численности административно-управленческого аппарата, не занятого непосредственно в предоставлении услуг. При этом неизменными остаются социальные гарантии, реновация, строительство метро и другие ключевые проекты.

