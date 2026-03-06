Эксперт Косарева высоко оценила превентивные меры Москвы по балансировке бюджета

Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики города» и глава комиссии по экономике Общественной палаты Москвы, считает, что в нынешних экономических условиях оптимизация расходов бюджета столицы — разумная и обоснованная мера. Об этом она заявила Агентству городских новостей «Москва».





Эксперт указала, что макроэкономическая политика страны, ориентированная на охлаждение экономики и сдерживание инфляции, продолжится и в 2026 году. Это замедляет экономический рост, в том числе в Москве. В этих условиях столичное правительство работает эффективно, отслеживая ситуацию и предпринимая меры для сбалансированного бюджета.





«В январе и феврале 2026 года наблюдался рост доходов бюджета Москвы, но с несколько более низкими темпами, чем это было запланировано, и это потребовало некоторого снижения расходов бюджета в 2026 году», — пояснила Косарева.





Источниками оптимизации стали сокращение на 10% инвестиционной программы (за счет переноса еще не начатых мероприятий) и сокращение на 15% численности административно-управленческого аппарата, не занятого непосредственно в предоставлении услуг. При этом неизменными остаются социальные гарантии, реновация, строительство метро и другие ключевые проекты.