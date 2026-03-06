ЦБ сохранил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года

Банк России сохранил ограничения на выдачу наличной валюты в связи с санкциями, запрещающими российским финансовым институтам приобретать наличные доллары, евро, фунты и иены. Об этом говорится на сайте регулятора.





Граждане, открывшие валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, могут снять не более 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро, если ранее не пользовались этой возможностью. Оставшиеся средства выдаются в рублях. Если деньги были размещены до 9 сентября 2022 года, то курс будет по ЦБ на день выплаты. Для тех, кто внес средства позже, курс определит банк.





Банкам нельзя брать комиссию за выдачу валюты. Переводы без открытия счета и через электронные кошельки осуществляются в рублях по официальному курсу Центрального банка.





Юридическим лицам-нерезидентам до 9 сентября 2026 года запрещено получать доллары, евро, фунты и иены. Резиденты могут использовать эти валюты только для командировочных расходов в рамках установленных норм. На операции с другими валютами ограничения не действуют.