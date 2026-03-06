Новости
Россия вернула из украинского плена еще 300 военных
Обмен 500 на 500 завершен undefined
Россия вернула с территорий, контролируемых Киевом, еще 300 военных. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.


Украинской стороне передали 300 военнопленных ВСУ. Посредничество в освобождении оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.


Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.


Накануне, 5 марта, были возвращены 200 российских военных. Таким образом, за двое суток в рамках женевских договоренностей на Родину вернулись 500 человек.

