Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Назначены исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ и художественный руководитель МХАТ имени М. Горького. О новых назначениях в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.





И.о. ректора Школы-студии стал народный артист России Константин Хабенский. Он продолжит также руководить Московским Художественным театром имени А.П. Чехова. Хабенский — актер театра и кино, кинорежиссер, общественный деятель, обладатель Ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры.





Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени М. Горького. С 2014 года он руководит Московским Губернским театром и ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. Заслуженный артист России совмещает работу в театре с административными и общественными обязанностями.





Ранее Министерство культуры России освободило режиссера Константина Богомолова от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.