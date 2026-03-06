Роскомнадзор поддержал позицию ФАС по поводу рекламы в Telegram

Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о рекламе в мессенджере Telegram. Об этом говорится в заявлении ведомства.





«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — сообщили в Роскомнадзоре.





Накануне, 5 марта, ФАС напомнила, что в отношении Telegram принимаются меры по ограничению доступа, а значит, размещение рекламных интеграций на этой площадке является нарушением рекламного законодательства.





Ранее сообщалось, что Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля. Официально эта информация не подтверждалась.