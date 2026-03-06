Экономист: Подход Москвы позволит сохранить запланированный объем соцрасходов

Столичные власти приняли правильное решение, изменив бюджетные расходы в ответ на новые экономические условия. Так считают экономисты и аналитики, комментируя шаги правительства Москвы. Власти сократили на 15% число госслужащих и на 10% инвестиционные программы.





Экономист и генеральный директор Международного фонда «Содействие предпринимательству» Андрей Бунич заявил, что оптимизация — это единственное возможное решение. Он пояснил, что сокращению подлежат только неэффективные и избыточные звенья, тогда как социальная сфера и услуги населению остаются неприкосновенными. По его словам, сокращение численности административно-управленческого аппарата — это веление времени.





Управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам АО «Эксперт РА» Татьяна Тирских отметила, что Москва обладает достаточным ресурсом для адаптации. Пересмотр расходов позволяет сбалансировать бюджет без избыточных займов и создать финансовую подушку безопасности. При этом бюджет сохраняет социальную направленность, а приоритетными остаются реновация, строительство метро и соцпрограммы.





Кандидат экономических наук Андрей Бархота добавил, что замедление роста доходов — естественный процесс, и точечное секвестирование — наиболее корректная мера. Даже сокращение авансирования капвложений на 1–2 года не создаст проблем для реализации проектов.