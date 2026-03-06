«Он сбился с пути»: Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA

Президент США Дональд Трамп объявил, что журналист Такер Карлсон больше не участвует в движении Make America Great Again (MAGA). По его словам, Карлсон «сбился с пути».





«Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер ничего из этого не делает. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять», — сказал Трамп в интервью ABC News.





Ранее Карлсон осудил решение президента США начать военную операцию с Израилем против Ирана, назвав атаки «отвратительными и злодейскими».