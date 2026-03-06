Новости
Новости 18+
St
«Он сбился с пути»: Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA
18+
Так он ответил на критику журналиста по Ирану undefined
Новости

«Он сбился с пути»: Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA

Так он ответил на критику журналиста по Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил, что журналист Такер Карлсон больше не участвует в движении Make America Great Again (MAGA). По его словам, Карлсон «сбился с пути».


«Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер ничего из этого не делает. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять», — сказал Трамп в интервью ABC News.


Ранее Карлсон осудил решение президента США начать военную операцию с Израилем против Ирана, назвав атаки «отвратительными и злодейскими».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#дональд трамп #такер карлсон #maga
Загрузка...
Загрузка...