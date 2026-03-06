Новости
Атака ВСУ на Севастополь: девять раненых, среди них трое детей
БПЛА был начинен металлическими шариками undefined
Девять человек, включая троих детей, пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.


Шесть человек, включая троих детей, попали в больницу с резаными ранами. Еще трое получили легкие травмы и отказались от медицинской помощи. Взрыв повредил пятиэтажный жилой дом на улице Ефремова.


«Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — написал губернатор, добавив, что на месте работают спецслужбы.


Развожаев поручил приступить к ликвидации последствий в поврежденных домах.

