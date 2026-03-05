Эксперты Финансового университета поддержали оптимизацию бюджета Москвы

В условиях замедления экономического роста столичные власти выбрали верную стратегию управления бюджетом. Такое мнение высказали эксперты Финансового университета при правительстве РФ, комментируя итоги исполнения бюджета Москвы за первые два месяца 2026 года.





Профессор Александр Сафонов пояснил, что высокая стоимость заимствований в 2025 году замедлила инвестиционную активность, и рост доходов бюджета составил около 2% вместо запланированных 6,5%. Городу пришлось искать баланс между обязательствами перед жителями и экономическими реалиями.





«Мэрия правильно выбрала инструменты по обеспечению выполнения этих двух задач. Она анонсировала сокращение расходов на административно-управленческий аппарат на 15%, а также сократить расходы на часть программ благоустройству и культурно-массовых мероприятий. Так же запланирована оптимизация инвестиционных программ. Как показывает опыт, ревизия расходов позволяет отсеять неэффективные, а также более строго относиться к подготовке смет», — отметил он.





Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Александр Цыганов добавил, что, несмотря на замедление, доходы Москвы остаются в «зеленой» зоне, что говорит об устойчивости региона и неизменности социальных гарантий.





«Инвариантом являются социальные гарантии и привычный московский стандарт качества услуг», — подчеркнул он, приведя в пример оперативную уборку после февральских снегопадов.





Цыганов также отметил, что оптимизация расходов на 10–15% — это не урезание, а способ повысить эффективность. Высвобожденные средства гарантируют финансирование ключевых направлений: поддержки жителей, медицины, образования и социальной сферы.