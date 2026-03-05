Миркурбанов поставил на сцене Театра сатиры австрийский детектив, который увидят 6 марта

В Театре сатиры продолжаются премьерные показы музыкального триллера «Невиновный» в постановке заслуженного артиста России Игоря Миркурбанова. Это первая совместная работа режиссера с театром.





Ближайший спектакль состоится 6 марта, билеты доступны на «Мосбилете». В основе постановки — пьеса австрийского драматурга Фрица Хохвельдера, которая ставится в России впервые. Сюжет разворачивается вокруг скелета, найденного рабочим в саду уважаемого промышленника Кристиана Эрдмана. Подозрение падает на хозяина дома, и его благополучная жизнь начинает рушиться на глазах.





«В лихой, остроумный детективный сюжет вложены автором весьма глубокие смыслы. Когда подозрение падает на Эрдмана, в течении часа с небольшим близкие становятся чужими, его картина мира рушится», — подчеркнул режиссер Игорь Миркурбанов.





Главную роль исполняет народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Он назвал пьесу яркой и необычной. Артист отметил, что в сценарии прописан хороший юмор, а перед зрителями будет разыграна не просто история, а судьба человека.





В спектакле также заняты народные артисты Михаил Хомяков и Юрий Васильев, заслуженные артисты Андрей Зинин, Валерий Гурьев и Игорь Лагутин.