«Telegram — вражеский вид связи»: командир батальона обсудила с Путиным блокировку мессенджеров

Подполковник ВКС, командир батальона Ирина Годунова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным назвала мессенджер Telegram «вражеским». Это произошло на мероприятии по случаю Международного женского дня.





Глава государства отметил важность связи для эффективного управления войсками и упомянул отключение Starlink, а также использование технических возможностей, не принадлежащих России напрямую.





«Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь? И что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно?» — спросил Путин.





Годунова ответила, что работа ведется, но необходимо развивать отечественные виды связи.





«Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Но нам что-то надо свое разработать такое, улучшить, вот MAX стал работать, и будет все хорошо на фронте», — сказала она, добавив, что специальная связь в зоне СВО организована «на отлично».





Путин в ответ спросил, согласна ли она, что использование неподконтрольных систем связи опасно для личного состава. Подполковник ответила положительно.