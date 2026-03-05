«Никогда красного света не было»: Песков заявил, что силовики всегда могли задерживать крупных чиновников

Запрета на возбуждение уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников никогда не существовало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова.





Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, нет ли ощущения, что силовикам дали «зеленый свет» после задержания Цаликова, Песков сказал: «Никогда красного света не было. Правоохранители работают».





Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего чиновника Министерства обороны. По данным Следственного комитета, он создал преступное сообщество для хищения бюджетных средств.