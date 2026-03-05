Картаполов: Заключивших срочные годичные БПЛА-контракты студентов освободят от службы по призыву

Студентов, заключивших срочные годичные контракты с Минобороны в Войска беспилотных систем, освободят от срочной службы. Они будут получать все льготы и доплаты, положенные военнослужащим. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





«Конечно, будут [освобождены от срочной службы]. Мы же закон приняли. Если человек добровольно пошел в армию, подписал контракт и прослужил в зоне боевых действий не меньше шести месяцев, то он освобождается от службы по призыву», — объяснил Daily Storm Картаполов.





Если студенты будут принимать участие в боевых действиях, то, конечно, будут получать все льготы, которые сегодня есть у участников СВО, подчеркнул парламентарий.





«Они ведь подписывают полноценный контракт, они становятся военнослужащими, поэтому все льготы, которые положены военнослужащим, на них распространяются», — уточнил глава комитета Госдумы по обороне.





О создании Войск беспилотных систем в ноябре прошлого года объявил замглавы созданной структуры подполковник Сергей Иштуганов. Министр обороны России Андрей Белоусов в сентябре рассказывал, что с помощью дронов в зоне проведения СВО совершается до 80% огневых задач.





В начале года в СМИ появились сообщения, что заключить контракт на службу в дронных войсках предлагают студентам.