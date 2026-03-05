Новости
Новости 18+
St
«Пусть общаются с ним на своем языке»: Зеленский пригрозил слить адрес Орбана ВСУ
18+
Так он ответил на возможную блокировку Будапештом экономической помощи Киеву undefined
Новости

«Пусть общаются с ним на своем языке»: Зеленский пригрозил слить адрес Орбана ВСУ

Так он ответил на возможную блокировку Будапештом экономической помощи Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать украинским военным адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если тот продолжит блокировать выделение европейского транша для ВСУ. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам совещания с правительством.


В своем заявлении Зеленский не назвал Орбана прямо, упомянув лишь «одно лицо в Евросоюзе». Он выразил надежду, что это лицо не будет препятствовать выделению 90 миллиардов евро, необходимых для закупок оружия.


«Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — пригрозил украинский лидер.


Напомним, что Венгрия неоднократно выступала против выделения Украине военной и финансовой помощи. Ранее между двумя политиками произошла заочная перепалка.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#владимир зеленский #всу #орбан
Загрузка...
Загрузка...