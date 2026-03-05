«Пусть общаются с ним на своем языке»: Зеленский пригрозил слить адрес Орбана ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать украинским военным адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если тот продолжит блокировать выделение европейского транша для ВСУ. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам совещания с правительством.





В своем заявлении Зеленский не назвал Орбана прямо, упомянув лишь «одно лицо в Евросоюзе». Он выразил надежду, что это лицо не будет препятствовать выделению 90 миллиардов евро, необходимых для закупок оружия.





«Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — пригрозил украинский лидер.





Напомним, что Венгрия неоднократно выступала против выделения Украине военной и финансовой помощи. Ранее между двумя политиками произошла заочная перепалка.