Эксперты оценили сокращение московских госслужащих на 15%

Планируемое сокращение численности госслужащих Москвы на 15% — оправданная и своевременная мера, которая позволит сохранить устойчивость бюджета и выполнить все социальные обязательства. Такое мнение высказали эксперты, комментируя решение властей столицы до 1 июня 2026 года оптимизировать штат.





Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» отметил, что замедление экономики в начале 2026 года отразилось и на доходах Москвы: темпы роста за два месяца сократились более чем втрое против плановых.





«Решения правительства Москвы в этом смысле полностью отвечают вызовам текущего момента, стоящим перед Россией, и являются убедительным примером ответственной и социально ориентированной бюджетной политики», — сказал он.





По словам эксперта, сокращение коснется административно-управленческого аппарата, но не затронет специалистов, оказывающих социальные услуги. Инвестиционные программы планируется урезать на 10%, преимущественно за счет проектов, которые еще не начаты. Высвобожденные средства направят на социальные цели.





Замдекана ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков в разговоре с ТАСС назвал решение логичным с точки зрения экономического управления. Фактически город применяет превентивный подход, отметил эксперт. По его словам, речь идет о перераспределении ресурсов, а не о сокращении ключевых обязательств.





Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов добавил, что команда Сергея Собянина действует на опережение, сохраняя стратегические проекты и программы поддержки участников СВО. Оптимизация не должна сказаться на комфорте горожан и качестве социальных услуг.