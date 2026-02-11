Новости
Минкультуры России освободило Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Ранее режиссер сам попросил уволить его
Минкультуры России освободило Богомолова от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Ранее режиссер сам попросил уволить его

Министерство культуры России освободило режиссера Константина Богомолова от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, пишет «Интерфакс». 


Решение о назначении временно исполняющего обязанности ректора будет принято в соответствии с установленным порядком, указали в ведомстве. 


Ранее Богомолов сам обратился с просьбой к министру культуры Ольге Любимовой снять его с занимаемой должности, на которую режиссер был назначен 23 января. 


Назначение Богомолова и.о. ректора подверглось критике со стороны выпускников Школы-студии МХАТ. В письме к Любимовой они попросили пересмотреть решение. 


В обращении говорилось, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». 

