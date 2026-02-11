Проект «Зима в Москве» помогает бизнесу и делает городскую жизнь ярче

Проект «Зима в Москве» добавляет красок на столичные улицы и знакомит жителей и гостей города с новыми активностями. Вот лишь несколько примеров, что делают компании, участвующие в этой инициативе руководства столицы.





Stone





В парке «Ходынское поле» можно поиграть в керлинг. В помощь — профессиональные тренеры. Девелопер Stone реализует поблизости четыре офисных объекта, поэтому сотрудничество оказалось максимально органичным. А еще на площадке можно погреться у настоящего костра.





Альфа-Банк





Альфа-Банк — генеральный партнер «Фабрики подарков» на Болотной площади. В специальном пространстве компания продает свой мерч, а также позволяет выбрать гравировку для своей банковской карты, созданную совместно с проектом «Сделано в Москве».





«Яндекс.Маркет»





Это часть фестиваля локальных брендов, который начался летом прошлого года. Такая инициатива «Яндекс.Маркета» на Болотной площади призвана поддержать российских производителей и познакомить москвичей и туристов с новыми именами.





Компания устроила небольшой фестиваль подарков. В павильоне представлены, например, тарелки ручной работы, одежда, косметика, аксессуары, декор, текстиль, а также товары брендов «Яндекса» и благотворительных фондов.