В кинопарке «Москино» сняли эпизоды художественного фильма «Остап»

Работа над фильмом «Остап» прошла в вагоне первого класса в павильоне кинопарка «Витебский вокзал». Съемки проекта проходили в декабре 2025 года. Павильон с исторической точностью повторяет архитектуру и внутреннее обустройство Витебского вокзала в Санкт-Петербурге.





В полнометражной картине для семейного просмотра в увлекательной форме показаны истории из жизни 13-летнего Остапа Бендера. В сюжет фильма легли мотивы из чеховских рассказов для детей.





Производство и съемки фильма «Остап» проводит Фонд поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена». Проект получил удостоверение национального фильма. В апреле этого года фильм станет участником международной выставки World content market в Москве.





Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра столицы Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен второй этап развития: построены 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры.